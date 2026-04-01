Олейникова проиграла Кудерметовой-младшей на старте WTA 500 в Чарльстоне

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 71) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, США.

В первом раунде украинка в трех сетах проиграла представительнице Узбекистана Полине Кудерметовой-младшей (WTA 156) за 2 часа и 24 минуты.

WTA 500 Чарльстон. Грунт, 1/32 финала

Полина Кудерметова [Q] – Александра Олейникова (Украина) – 3:6, 7:6 (7:1), 6:4

Во второй партии Александра была близка к победе – в 10-м гейме на приеме украинка при счете 5:4 повела 30:15, но не сумела сделать брейк. Всего же Олейникова реализовала 8 брейк-поинтов из 20, а Кудерметова – 7 из 13.

Это было второе очное противостояние. 25 февраля Александра одолела Полину на старте соревнований WTA 125 в Анталие.

Кудерметова в следующем круге встретится с девятой сеяной Лейлой Фернандес.

Украину в Чарльстоне продолжат представлять Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева, которые уже вышли в 1/16 финала.