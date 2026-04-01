01 апреля 2026, 01:14 | Обновлено 01 апреля 2026, 01:26
Две теннисистки и судья отстранены за договорные матчи и попытку подкупа

Все трое виновников получили разные сроки дисквалификации от ITIA

01 апреля 2026, 01:14 | Обновлено 01 апреля 2026, 01:26
202
0
Две теннисистки и судья отстранены за договорные матчи и попытку подкупа
ITIA

Международное агентство по вопросам честности в теннисе (ITIA) наложило санкции на сербскую теннисистку Милу Масич, немку Яну Ваник и казахстанского судью Асылбека Кассима.

ITIA объявила о санкциях 31 марта, опубликовав информацию у себя на сайте.

Мила Масич была отстранена на 4 года и 10 месяцев и оштрафована на 20 000 долларов (5 000 условно) за многочисленные нарушения антикоррупционной программы тенниса (TACP). Сербская представительница призналась, что сфальсифицировала четыре своих матча и получила за это деньги. Время, проведенное под временной дисквалификацией, будет зачтено в срок дисквалификации. Временная дисквалификация Масич началась 24 декабря 2025 года и закончится 23 октября 2030 года при условии погашения штрафов.

Другой теннисисткой, которая получила дисквалификацию ITIA стала Яна Ваник. 23-летняя немка отстранена на 1 год и 4 месяца, а также получила штраф в 1 500 долларов за отказ сотрудничать с расследованием ITIA после того, как параллельное расследование выявило потенциальные нарушения TACP. Ваник также было предъявлено обвинение в том, что она не сообщила о фактах или подозрениях в коррупции, о которых ей было известно. Ее отстранение вступило в силу 21 марта 2026 года и закончится в июле 2027 года.

Кассим, обладавший аккредитацией теннисного судьи национального уровня, а также занимавший должности в сфере администрирования и организации турниров в Казахстане, был дисквалифицирован на 1 год и оштрафован на 10 000 долларов (7 000 долларов условно). ITIA обнаружила доказательства того, что в 2025 году Асылбек предпринимал попытки подкупа игроков. Изначально Кассим отвечал на запросы ITIA, позже он прекратил общение со следователями ITIA, а затем полностью отказался от участия в процессе. После того как Кассим не ответил на уведомление об обвинении, несмотря на многократные попытки ITIA связаться с ним, санкции в отношении него вступили в силу 19 марта 2026 года и закончатся 18 марта 2027 года при условии погашения штрафов.

В течение срока дисквалификации Масич, Ваник и Кассиму запрещается участвовать в качестве игроков, тренеров или судей, а также присутствовать на любых теннисных соревнованиях, организованных или санкционированных членами ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon и USTA) или любой другой национальной ассоциацией.

Алина Грушко Источник: International Tennis Integrity Agency
