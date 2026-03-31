  Спорт
01 апреля 2026, 00:15 | Обновлено 01 апреля 2026, 00:17
Не Гуцуляк. Назван Лев матча Украина – Албания

Фанаты выбрали Романа Яремчука лучшим игроком товарищеского поединка

01 апреля 2026, 00:15 | Обновлено 01 апреля 2026, 00:17
216
1 Comments
Не Гуцуляк. Назван Лев матча Украина – Албания
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук стал лучшим игроком товарищеского матча Украина – Албания в составе сине-желтых по версии фанатов.

Болельщики выбрали напдаающего Львом матча. Яремчук получил 30% голосов. Для Романа это уже четвертая подобная награда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Роман вышел в стартовом составе сборной Украины и провел на поле 64 минуты, после чего Сергей Ребров заменил его на Матвея Пономаренко.

Украина переиграла Албанию со счетом 1:0 благодаря голу Алексея Гуцуляка.

ФОТО. Роман Яремчук – Лев матча Украина – Албания

РЕБРОВ: «Почему вы волнуетесь? Не думайте, что я держусь за это место»
Сергей РЕБРОВ не сдержал эмоций: «Я поговорил с Шевченко и...»
Сборная Украины одержала 150-ю победу в своей истории
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный украинский боксер устроился водителем в Италии
Бокс | 31 марта 2026, 08:12 1
Известный украинский боксер устроился водителем в Италии
Известный украинский боксер устроился водителем в Италии

Максим Продан нашел дополнительный источник дохода

Хавбек сборной Украины: «Ребров нас настроил, но что-то пошло не так»
Футбол | 31 марта 2026, 16:55 8
Хавбек сборной Украины: «Ребров нас настроил, но что-то пошло не так»
Хавбек сборной Украины: «Ребров нас настроил, но что-то пошло не так»

Ярмолюк уверен, что сборная покажет себя в матче с Албанией

«Сильный нападающий». Легенда Утрехта сделал заявление о Степанове
Футбол | 31.03.2026, 22:52
«Сильный нападающий». Легенда Утрехта сделал заявление о Степанове
«Сильный нападающий». Легенда Утрехта сделал заявление о Степанове
Ребров назвал стартовый состав Украины на товарищеский матч против Албании
Футбол | 31.03.2026, 20:21
Ребров назвал стартовый состав Украины на товарищеский матч против Албании
Ребров назвал стартовый состав Украины на товарищеский матч против Албании
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
Футбол | 31.03.2026, 09:41
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
Лев матчу Ребров.
Популярные новости
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 13
Футбол
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
30.03.2026, 21:19 46
Футбол
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
30.03.2026, 20:43 77
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08 3
Хоккей
АНЧЕЛОТТИ: «Эти два игрока – лучшие в мире на данный момент»
АНЧЕЛОТТИ: «Эти два игрока – лучшие в мире на данный момент»
30.03.2026, 19:35 3
Футбол
ФОТО. Сбросил лишние кг. Фьюри показал форму перед боем с россиянином
ФОТО. Сбросил лишние кг. Фьюри показал форму перед боем с россиянином
31.03.2026, 03:05
Бокс
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
30.03.2026, 07:10 28
Футбол
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
31.03.2026, 10:46 76
Футбол
