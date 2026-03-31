Не Гуцуляк. Назван Лев матча Украина – Албания
Фанаты выбрали Романа Яремчука лучшим игроком товарищеского поединка
Украинский форвард Роман Яремчук стал лучшим игроком товарищеского матча Украина – Албания в составе сине-желтых по версии фанатов.
Болельщики выбрали напдаающего Львом матча. Яремчук получил 30% голосов. Для Романа это уже четвертая подобная награда.
Роман вышел в стартовом составе сборной Украины и провел на поле 64 минуты, после чего Сергей Ребров заменил его на Матвея Пономаренко.
Украина переиграла Албанию со счетом 1:0 благодаря голу Алексея Гуцуляка.
ФОТО. Роман Яремчук – Лев матча Украина – Албания
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Максим Продан нашел дополнительный источник дохода
Ярмолюк уверен, что сборная покажет себя в матче с Албанией