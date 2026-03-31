ФОТО. Президент топ-клуба разбился по дороге на стадион

Президент «Фенербахче» Садеттин Саран попал в аварию в районе Кадыкей, направляясь на стадион.

Он находился в машине как пассажир и получил ушибы, водитель также отделался лёгкими травмами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Автомобиль BMW серьезно поврежден спереди, однако все участники ДТП находятся в хорошем состоянии.

Несмотря на инцидент, Саран прибыл в клуб и продолжил запланированную встречу.