Другие новости01 апреля 2026, 00:06 | Обновлено 01 апреля 2026, 00:11
ФОТО. Президент топ-клуба разбился по дороге на стадион
Садеттин Саран угодил в ДТП
01 апреля 2026, 00:06 | Обновлено 01 апреля 2026, 00:11
956
0
Президент «Фенербахче» Садеттин Саран попал в аварию в районе Кадыкей, направляясь на стадион.
Он находился в машине как пассажир и получил ушибы, водитель также отделался лёгкими травмами.
Автомобиль BMW серьезно поврежден спереди, однако все участники ДТП находятся в хорошем состоянии.
Несмотря на инцидент, Саран прибыл в клуб и продолжил запланированную встречу.
