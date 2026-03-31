Гуцуляк повторил результат Леоненко и Алиева

Во вторник сборная Украины переиграла национальную команду Албании в товарищеском матче (1:0). Единственный гол на первой минуте второго тайма забил Алексей Гуцуляк, головой замкнув навес с левого фланга от Богдана Михайличенко. Для полузащитника «Полесья» этот результативный удар стал шестым в футболке сборной Украины в 17 матчах. Столько же мячей в составе главной команды страны у Виктора Леоненко (14 встреч) и Александра Алиева (28).

В текущем сезоне за клуб 28-летний футболист провел 24 поединка, в которых забил семь голов и шесть раз ассистировал партнерам.