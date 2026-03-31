  4. Гуцуляк повторил результат Леоненко и Алиева
31 марта 2026, 23:48 |
Гуцуляк повторил результат Леоненко и Алиева

Полузащитник сборной Украины стал автором единственного гола в матче с Албанией

УАФ. Алексей Гуцуляк

Во вторник сборная Украины переиграла национальную команду Албании в товарищеском матче (1:0). Единственный гол на первой минуте второго тайма забил Алексей Гуцуляк, головой замкнув навес с левого фланга от Богдана Михайличенко. Для полузащитника «Полесья» этот результативный удар стал шестым в футболке сборной Украины в 17 матчах. Столько же мячей в составе главной команды страны у Виктора Леоненко (14 встреч) и Александра Алиева (28).

В текущем сезоне за клуб 28-летний футболист провел 24 поединка, в которых забил семь голов и шесть раз ассистировал партнерам.

По теме:
РЕБРОВ: «Почему вы волнуетесь? Не думайте, что я держусь за это место»
Сергей РЕБРОВ не сдержал эмоций: «Я поговорил с Шевченко и...»
Не Гуцуляк. Назван Лев матча Украина – Албания
Руслан Полищук
Восьмая неделя Битвы редакций. Последний шанс выиграть PlayStation 5 Pro!
Футбол | 31 марта 2026, 18:00 45
Восьмая неделя Битвы редакций. Последний шанс выиграть PlayStation 5 Pro!
Восьмая неделя Битвы редакций. Последний шанс выиграть PlayStation 5 Pro!

Sport.ua, UA-Football и betking анонсируют последнюю конкурсную неделю второго месяца

Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Футбол | 31 марта 2026, 10:46 76
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией

Боление болением, а о ментальном здоровье нужно заботиться

«Сильный нападающий». Легенда Утрехта сделал заявление о Степанове
Футбол | 31.03.2026, 22:52
«Сильный нападающий». Легенда Утрехта сделал заявление о Степанове
«Сильный нападающий». Легенда Утрехта сделал заявление о Степанове
Ребров назвал стартовый состав Украины на товарищеский матч против Албании
Футбол | 31.03.2026, 20:21
Ребров назвал стартовый состав Украины на товарищеский матч против Албании
Ребров назвал стартовый состав Украины на товарищеский матч против Албании
В ЛНЗ возмущены решением УПЛ: «Это не выглядит справедливо»
Футбол | 31.03.2026, 10:12
В ЛНЗ возмущены решением УПЛ: «Это не выглядит справедливо»
В ЛНЗ возмущены решением УПЛ: «Это не выглядит справедливо»
Популярные новости
Ястремская удачно стартовала на пятисотнике в Чарльстоне, выбив нейтралку
Ястремская удачно стартовала на пятисотнике в Чарльстоне, выбив нейтралку
30.03.2026, 19:49 7
Теннис
Заявка на камбек. Украина U21 уверенно обыграла Венгрию
Заявка на камбек. Украина U21 уверенно обыграла Венгрию
31.03.2026, 19:28 18
Футбол
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
31.03.2026, 08:33 6
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08 3
Хоккей
Сине-желтый грунт. Где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки перед РГ
Сине-желтый грунт. Где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки перед РГ
30.03.2026, 18:52 14
Теннис
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 13
Футбол
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
30.03.2026, 16:15 112
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
31.03.2026, 09:41 3
Футбол
