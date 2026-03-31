Ждем сенсацию? Италия выиграла первый тайм у Боснии, но осталась вдесятером

Сборная Италии и Боснии и Герцеговины проводят решающий матч квалификации чемпионата мира 2026.

Итальянцы выиграли первый тайм с минимальны счетом – 1:0. На 15-й минуте итаьльянцев вперед вывел Мойзе Кин с передачи Николы Бареллы.

Однако подопечные Дженнаро Гаттузо будут доигрывать поединок в меньшинстве – прямую красную карточку на 42-й минуте получил Алессандро Бастони за жесткий подкат против Амара Мемича.