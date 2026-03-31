Чемпионат мира31 марта 2026, 22:35 | Обновлено 31 марта 2026, 22:38
Ждем сенсацию? Италия выиграла первый тайм у Боснии, но осталась вдесятером
Минимальный гандикап итальянцам принес Кин, в конце 45-минутки красную получил Бастони
31 марта 2026, 22:35 | Обновлено 31 марта 2026, 22:38
521
Сборная Италии и Боснии и Герцеговины проводят решающий матч квалификации чемпионата мира 2026.
Итальянцы выиграли первый тайм с минимальны счетом – 1:0. На 15-й минуте итаьльянцев вперед вывел Мойзе Кин с передачи Николы Бареллы.
Однако подопечные Дженнаро Гаттузо будут доигрывать поединок в меньшинстве – прямую красную карточку на 42-й минуте получил Алессандро Бастони за жесткий подкат против Амара Мемича.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 марта 2026, 16:25 24
Игрок не увидел никаких проблем в сборной
Футбол | 31 марта 2026, 09:41 3
Ванат, Крушинский и Очеретько пропустят контрольный матч
Футбол | 31.03.2026, 01:59
Футбол | 31.03.2026, 08:33
Футбол | 31.03.2026, 19:57
Ну і мажуть косовари з вбивчих позицій
Гадаю, що буде. Поки Донарума тащить, але ...
Популярные новости
30.03.2026, 21:19 46
30.03.2026, 08:55
30.03.2026, 19:35 3
30.03.2026, 07:10 28
30.03.2026, 07:42 1
30.03.2026, 08:51 13
29.03.2026, 19:20 4
31.03.2026, 08:12 1