ФОТО. Яремчук забил Албании, но судья зафиксировал офсайд. На матче нет VAR
Роман мог вывести сборную Украины вперед на 16-й минуте товарищеского матча
31 марта в Валенсии стартовал товарищеский матч сборных Украины и Албании.
На 16-й минуте встречи украинский форвард Роман Яремчук поразил ворота соперников ударом головой после навеса от Алексея Гуцуляка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Однако рефери не засчитал гол, зафиксировав офсайд. Стоит отметить, что на матче отстуствтует система VAR, но положение вне игры было очевидным.
Встреча Украины и Албании началась в 21:45 по Киеву на стадионе Сьюдад де Валенсия.
