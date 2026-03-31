31 марта в Валенсии стартовал товарищеский матч сборных Украины и Албании.

На 16-й минуте встречи украинский форвард Роман Яремчук поразил ворота соперников ударом головой после навеса от Алексея Гуцуляка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Однако рефери не засчитал гол, зафиксировав офсайд. Стоит отметить, что на матче отстуствтует система VAR, но положение вне игры было очевидным.

Встреча Украины и Албании началась в 21:45 по Киеву на стадионе Сьюдад де Валенсия.

ФОТО. Яремчук забил Албании, но судья зафиксировал офсайд. На матче нет VAR