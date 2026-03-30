Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Албания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Международные товарищеские матчи
УКРАИНА
31.03.2026 21:45 - : -
Албания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
30 марта 2026, 20:42 |
426
0

Украина – Албания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 31 марта в 21:45 по Киеву

31 марта состоится товарищеский матч между сборными Украины и Албании.

Поединок пройдет на стадионе Сьюдад де Валенсия в испанском городе Валенсия. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет испанский рефери Хуан Мартинес Мунуэра.

Главный тренер сборной Украины – Сергей Ребров. Наставником албанского коллектива является Силвиньо.

И Украина, и Албания 26 марта проиграли свои матчи плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 и потеряли шансы отобраться на мундиаль.

Сине-желтые в Валенсии проиграли Швеции со счетом 1:3, а албанцы уступили Польше 1:2. Шведы и поляки в очном противостоянии определят обладателя путевки на ЧМ.

У Украины и Албании богатая история личный встреч – шесть побед Украины, одна виктория Албании и одна ничья.

В последний раз команды пересекались в 2024 году в Дивизионе B Лиги наций. 7 сентября подопечные Реброва проиграли албанцам 1:2, а 19 ноября одержали победу – 2:1.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем