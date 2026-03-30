31 марта состоится товарищеский матч между сборными Украины и Албании.

Поединок пройдет на стадионе Сьюдад де Валенсия в испанском городе Валенсия. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Главным арбитром предстоящего противостояния будет испанский рефери Хуан Мартинес Мунуэра.

Главный тренер сборной Украины – Сергей Ребров. Наставником албанского коллектива является Силвиньо.

И Украина, и Албания 26 марта проиграли свои матчи плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 и потеряли шансы отобраться на мундиаль.

Сине-желтые в Валенсии проиграли Швеции со счетом 1:3, а албанцы уступили Польше 1:2. Шведы и поляки в очном противостоянии определят обладателя путевки на ЧМ.

У Украины и Албании богатая история личный встреч – шесть побед Украины, одна виктория Албании и одна ничья.

В последний раз команды пересекались в 2024 году в Дивизионе B Лиги наций. 7 сентября подопечные Реброва проиграли албанцам 1:2, а 19 ноября одержали победу – 2:1.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.