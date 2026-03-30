Украина – Албания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 31 марта в 21:45 по Киеву
31 марта состоится товарищеский матч между сборными Украины и Албании.
Поединок пройдет на стадионе Сьюдад де Валенсия в испанском городе Валенсия. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящего противостояния будет испанский рефери Хуан Мартинес Мунуэра.
Главный тренер сборной Украины – Сергей Ребров. Наставником албанского коллектива является Силвиньо.
И Украина, и Албания 26 марта проиграли свои матчи плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 и потеряли шансы отобраться на мундиаль.
Сине-желтые в Валенсии проиграли Швеции со счетом 1:3, а албанцы уступили Польше 1:2. Шведы и поляки в очном противостоянии определят обладателя путевки на ЧМ.
У Украины и Албании богатая история личный встреч – шесть побед Украины, одна виктория Албании и одна ничья.
В последний раз команды пересекались в 2024 году в Дивизионе B Лиги наций. 7 сентября подопечные Реброва проиграли албанцам 1:2, а 19 ноября одержали победу – 2:1.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
