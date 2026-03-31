  4. Сергей РЕБРОВ: «Болельщикам хочу пожелать терпения»
Сергей РЕБРОВ: «Болельщикам хочу пожелать терпения»

Наставник национальной команды считает, что у нее много препятствий, но большие перспективы

3 Comments
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед товарищеским матчем с Албанией убежден, что у команды большое будущее.

– Говорят, что товарищеских матчей нет. Что бы вы хотели показать в этом матче, и что с него взять?

– Наверное, для национальных сборных товарищеских матчей не существует, потому что в любом случае ты представляешь свою страну – и я уверен, что игроки это понимают.

Сегодня еще и товарищеский матч после досадного поражения, поэтому футболисты должны реагировать, мы должны реагировать и сегодня показать действительно высокий уровень игры.

– В каком настроении сегодня подходят к этой игре игроки, и в каком будут после?

– Надеюсь, в хорошем настроении. Они вернутся в свои клубы, но это будет после. Сейчас нужно сконцентрироваться на этой игре и, как я сказал, действительно показать другой характер.

– Что перед этой игрой вы пожелаете команде и всем украинским болельщикам, продолжающим поддерживать сборную?

– Болельщикам хочу пожелать терпения, потому что, как я говорил, у нас молодая команда, у нас сейчас много препятствий, и я уверен, что на будущее это очень хорошая команда.

Я вижу по игрокам, что они действительно очень озабочены тем, что мы не прошли дальше, но я уверен в будущем этой команды. Я только прошу болеть дальше и поддерживать наших игроков, – сказал Ребров.

Игра Украина – Албания стартовала в Валенсии в 21:45. Наши игроки 26 марта потеряли шансы сыграть на чемпионате мира, уступив шведам (1:3).

Комментарии 3
ПНХ...вже стільки тебе терпимо...а ще кацапів...
Сергію, я твій одноліток. Але не такий заможний, як ти. Я не маю доступу до елітної медицини. Можливо, через 25-30 років, коли ти ще будеш сивий, але ще живий і навіть спортивний, ти щось з кимось виграєш. Десь. Але більшість сьогоднішніх українських вболівальників до цього навряд чи доживуть.... Пожалій українців. Піди.
тільки одно є бажання: пішов ти н@хер
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Сине-желтый грунт. Где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки перед РГ
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
АНЧЕЛОТТИ: «Эти два игрока – лучшие в мире на данный момент»
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
