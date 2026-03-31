Сергей РЕБРОВ: «Болельщикам хочу пожелать терпения»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед товарищеским матчем с Албанией убежден, что у команды большое будущее.

– Говорят, что товарищеских матчей нет. Что бы вы хотели показать в этом матче, и что с него взять?

– Наверное, для национальных сборных товарищеских матчей не существует, потому что в любом случае ты представляешь свою страну – и я уверен, что игроки это понимают.

Сегодня еще и товарищеский матч после досадного поражения, поэтому футболисты должны реагировать, мы должны реагировать и сегодня показать действительно высокий уровень игры.

– В каком настроении сегодня подходят к этой игре игроки, и в каком будут после?

– Надеюсь, в хорошем настроении. Они вернутся в свои клубы, но это будет после. Сейчас нужно сконцентрироваться на этой игре и, как я сказал, действительно показать другой характер.

– Что перед этой игрой вы пожелаете команде и всем украинским болельщикам, продолжающим поддерживать сборную?

– Болельщикам хочу пожелать терпения, потому что, как я говорил, у нас молодая команда, у нас сейчас много препятствий, и я уверен, что на будущее это очень хорошая команда.

Я вижу по игрокам, что они действительно очень озабочены тем, что мы не прошли дальше, но я уверен в будущем этой команды. Я только прошу болеть дальше и поддерживать наших игроков, – сказал Ребров.

Игра Украина – Албания стартовала в Валенсии в 21:45. Наши игроки 26 марта потеряли шансы сыграть на чемпионате мира, уступив шведам (1:3).