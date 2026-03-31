ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион в Валенсии, где сыграет с Албанией
Поединок между украинцами и албанцами состоится 31 марта (21:45) на Сьюдад де Валенсия
Футболисты и тренера сборной Украины прибыли на стадион Сьюдад де Валенсия – домашнюю арену испанского клуба Леванте.
31 марта подопечные Сергея Реброва проведут товарищеский матч против команды Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
26 числа Украина проиграла Швеции в плей-офф квалификации ЧМ-2026 со счетом 1:3, а Албания потерпела поражение от Польши (1:2).
Ранее Ребров назвал стартовый состав сине-желтых на поединок против албанцев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
