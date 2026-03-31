Футболисты и тренера сборной Украины прибыли на стадион Сьюдад де Валенсия – домашнюю арену испанского клуба Леванте.

31 марта подопечные Сергея Реброва проведут товарищеский матч против команды Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

26 числа Украина проиграла Швеции в плей-офф квалификации ЧМ-2026 со счетом 1:3, а Албания потерпела поражение от Польши (1:2).

Ранее Ребров назвал стартовый состав сине-желтых на поединок против албанцев.

ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион в Валенсии, где сыграет с Албанией