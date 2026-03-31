31 марта 2026, 20:36 | Обновлено 31 марта 2026, 20:41
Перенос матча Ланс – ПСЖ могут отменить

Не факт, что главные претенденты на титул чемпионата Франции проведут игру 13 мая

Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

Руководство Профессиональной футбольной лиги (LFP) согласилось с предложением «ПСЖ» перенести матч 29-го тура чемпионата Франции с другим претендентом на титул, «Лансом», с 11 апреля на 13 мая. При этом возражения другой стороны вообще не принимались во внимание.

Болельщики «Ланса» направили письмо во Французский национальный олимпийский и спортивный комитет (CNOSF) с требованием отменить перенос. Главный аргумент: дату матчу можно менять только «в исключительных обстоятельствах», а желание «ПСЖ» дать отдых своим футболистам между матчами с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионом не является форс-мажором.

Ранее «ПСЖ» также перенес игру с «Нантом». В таблице Лиги 1 команда Ильи Забарного на одно очко опережает «Ланс», проведя на один матч меньше.

Лига 1 (Франция) Ланс чемпионат Франции по футболу перенос матчей ПСЖ Ланс - ПСЖ Илья Забарный
Руслан Полищук Источник: Get French Football News
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
ФОТО. Сбросил лишние кг. Фьюри показал форму перед боем с россиянином
Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
Кличко дебютировал за Монако и сделал первые статистические действия в ЛНБ
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира показала пикантные кадры
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
