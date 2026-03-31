Перенос матча Ланс – ПСЖ могут отменить

Руководство Профессиональной футбольной лиги (LFP) согласилось с предложением «ПСЖ» перенести матч 29-го тура чемпионата Франции с другим претендентом на титул, «Лансом», с 11 апреля на 13 мая. При этом возражения другой стороны вообще не принимались во внимание.

Болельщики «Ланса» направили письмо во Французский национальный олимпийский и спортивный комитет (CNOSF) с требованием отменить перенос. Главный аргумент: дату матчу можно менять только «в исключительных обстоятельствах», а желание «ПСЖ» дать отдых своим футболистам между матчами с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионом не является форс-мажором.

Ранее «ПСЖ» также перенес игру с «Нантом». В таблице Лиги 1 команда Ильи Забарного на одно очко опережает «Ланс», проведя на один матч меньше.