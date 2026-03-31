31 марта 2026, 20:33 | Обновлено 31 марта 2026, 20:47
ФОТО. Сборная Украины сыграет против Албании в новом синем комплекте

Сине-желтые начнут поединок против албанцев 31 марта в 21:45 по Киеву в Валенсии

УАФ

Сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против Албании в новом синем комлекте от Adidas.

Пресс-служба УАФ поделилась фотографиями с раздевалки команды, на которой видна синяя форма игроков.

Украина и Албания начнут поединок 31 марта в 21:45 по Киеву в испанском городе Валенсия.

Подопечные Сергея Реброва потеряли шансы на выход на чемпионат мира 2026. 26 марта сине-желтые проиграли Швеции со счетом 1:3 на старте плей-офф квалификации мундиаля.

Схоже, була впевненість що шведів пройдемо, бо нащо презентувати нову форму у нікому не потрібному товарняку?
І зара попруть голяссо.. Правду кажуть: коли в борделі не йде справа, то не пересувають ліжка,а міняють персонал..
