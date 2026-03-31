31 марта 2026, 20:40 | Обновлено 31 марта 2026, 20:43
Даяна Ястремська – Белинда Бенчич. Прогноз на матч WTA 500 в Чарльстоне

Поединок 1/16 финала состоится в ночь на 1 апреля и начнется не ранее 01:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В ночь на 1 апреля в матче второго круга теннисного турнира в Чарльстоне, между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 49) и Белинда Бенчич (WTA 12). Начало встречи запланировано на 01:00 по киевскому времени.

Даяна Ястремская

Украинская теннисистка пока огорчает своих фанатов в текущем сезоне, на ее счету 7 побед в 16 матчах, учитывая амбиции и уровень Ястремской, это слабый результат. Сложно выделить турнир, где спортсменка выглядело стабильно, в этом заключается основная проблема. Даяна может уверенно начать турнир с победы над крепкой соперницей, а потом так же уступить не самой сильной теннисистке.

В первом круге Чарльстона украинка в двух сетах одолела «нейтралку» Захарову – 7:5, 6:2, в первой партии даже пришлось сделать мини-камбэк с 1:3. Ястремской нужно выдать сильное выступление и вернуть уверенность, возможно смена покрытия поможет.

Белинда Бенчич

Швейцарская теннисистка хорошо знакома фанатам, ведь она и в топ-10 входила, не стоит забывать о триумфе на Олимпиаде 2020 года. Этот сезон Бенчич начала с выступлений на United Cup, где одержала пять побед в пяти встречах, а вот на индивидуальных турнирах уже не впечатляла.

Пока лучшее выступление спортсменка выдала на последнем турнире в Майами, там ей удалось дойти до четвертьфинала, где ее остановила в трех сетах сильная американка КокоГауфф. В Чарльстоне Белинда начинает сразу со второго круга, благодаря высокому посеву.

Личные встречи

Теннисистки пересекались пять раз, пока швейцарка ведет со счетом 4:1. Стоит отметить, что большинство матчей прошло в упорной борьбе, причем все на харде, а тут у нас грунт. В последний раз соперницы разыграли настоящий триллер, это было в прошлом году на турнире в Майами, когда в решающем третьем сете, Ястремская упустила победу со счета 5:3. В итоге – 6:4, 1:6, 7:5 в пользу швейцарской спортсменки.

Прогноз

Конечно, букмекеры отдают преимущество Бенчич, она лучше проводит сезон, выше в рейтинге, имеет перевес в очных противостояниях. В свой лучший день Ястремская может обыграть любую соперницу, в этом ее главное оружие.

Я думаю, что здесь есть все шансы увидеть затяжной матч, поэтому поставлю на тотал больше 19,5 геймов за 1,70.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
01.04.2026 -
01:00
Белинда Бенчич
Тотал геймов больше 19.5 1.70
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Що тут прогнозувати? Полетить у Даяни  виграє, ні - програє в одну хвіртку. Бєлінда, до речі, теж гарматниця, тільки не така безбашена.
