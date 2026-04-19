В Румынии нашли людей, которые довели Луческу до инфаркта

Легендарный румынский тренер Мирча Луческу ушел из жизни в возрасте 80 лет.

Известно, что с 29 марта он находился в больнице в Бухаресте из-за серьезных проблем со здоровьем. Среди осложнений сообщалось об инфаркте и нарушении сердечного ритма.

Как сообщает портал Gazeta Sporturilor, состояние наставника резко ухудшилось во время разбора проигранного матча плей-офф отбора ЧМ-2026 против Турции (0:1), когда команда анализировала эпизод с пропущенным голом.

Отмечается, что реакция отдельных футболистов не удовлетворила тренера: один игрок в тот момент поправлял экипировку, другой недостаточно активно отработал в обороне. После обсуждения этого момента эмоциональное напряжение достигло пика, Луческу потерял сознание и попал в больницу.