Вспомнить все. 33 матча Сергея Реброва во главе сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, как мы уже сообщали ранее, провел 33 матча во главе команды.

В этих 33 встречах сборная Украины одержала 15 побед, проиграла 10 раз, еще 8 поединков закончились вничью.

Разница между забитыми и пропущенными мячами: 51-49 в пользу украинской сборной.

В среднем сборная Украины под руководством Реброва набирала 1.61 очка за игру.

Все матчи Сергея Реброва во главе сборной Украины (33)