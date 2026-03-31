Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вспомнить все. 33 матча Сергея Реброва во главе сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
31 марта 2026, 18:48
Вспомнить все. 33 матча Сергея Реброва во главе сборной Украины

С кем играла национальная команда в этих поединках?

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, как мы уже сообщали ранее, провел 33 матча во главе команды.

В этих 33 встречах сборная Украины одержала 15 побед, проиграла 10 раз, еще 8 поединков закончились вничью.

Разница между забитыми и пропущенными мячами: 51-49 в пользу украинской сборной.

В среднем сборная Украины под руководством Реброва набирала 1.61 очка за игру.

Все матчи Сергея Реброва во главе сборной Украины (33)

  • 2025, ЧМ (квал., пл.), Украина – Швеция – 1:3
  • 2025, ЧМ (квал.), Украина – Исландия – 2:0
  • 2025, ЧМ (квал.), Франция – Украина – 4:0
  • 2025, ЧМ (квал.), Украина – Азербайджан – 2:1
  • 2025, ЧМ (квал.), Исландия – Украина – 3:5
  • 2025, ЧМ (квал.), Азербайджан – Украина – 1:1
  • 2025, ЧМ (квал.), Украина – Франция – 0:2
  • 2025, ТМ, Новая Зеландия – Украина – 1:2
  • 2025, ТМ, Канада – Украина – 4:2
  • 2025, ЛН (пл.), Бельгия – Украина – 3:0
  • 2025, ЛН (пл.), Украина – Бельгия – 3:1
  • 2024, ЛН, Албания – Украина – 1:2
  • 2024, ЛН, Грузия – Украина – 1:1
  • 2024, ЛН, Украина – Чехия – 1:1
  • 2024, ЛН, Украина – Грузия – 1:0
  • 2024, ЛН, Чехия – Украина – 3:2
  • 2024, ЛН, Украина – Албания – 1:2
  • 2024, ЧЕ, Украина – Бельгия – 0:0
  • 2024, ЧЕ, Словакия – Украина – 1:2
  • 2024, ЧЕ, Румыния – Украина – 3:0
  • 2024, ТМ, Молдова – Украина – 0:4
  • 2024, ТМ, Польша – Украина – 3:1
  • 2024, ТМ, Германия – Украина – 0:0
  • 2024, ЧЕ (квал., пл.), Украина – Исландия – 2:1
  • 2024, ЧЕ (квал., пл.), Босния и Герцеговина – Украина – 1:2
  • 2023, ЧЕ (квал.), Украина – Италия – 0:0
  • 2023, ЧЕ (квал.), Мальта – Украина – 1:3
  • 2023, ЧЕ (квал.), Украина – Северная Македония – 2:0
  • 2023, ЧЕ (квал.), Италия – Украина – 2:1
  • 2023, ЧЕ (квал.), Украина – Англия – 1:1
  • 2023, ЧЕ (квал.), Украина – Мальта – 1:0
  • 2023, ЧЕ (квал.), Северная Македония – Украина – 2:3
  • 2023, ТМ, Германия – Украина – 3:3
По теме:
сборная Украины по футболу Сергей Ребров статистика
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем