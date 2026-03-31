Сборная УКРАИНЫ31 марта 2026, 18:48 |
Вспомнить все. 33 матча Сергея Реброва во главе сборной Украины
С кем играла национальная команда в этих поединках?
31 марта 2026, 18:48 |
365
0
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, как мы уже сообщали ранее, провел 33 матча во главе команды.
В этих 33 встречах сборная Украины одержала 15 побед, проиграла 10 раз, еще 8 поединков закончились вничью.
Разница между забитыми и пропущенными мячами: 51-49 в пользу украинской сборной.
В среднем сборная Украины под руководством Реброва набирала 1.61 очка за игру.
Все матчи Сергея Реброва во главе сборной Украины (33)
- 2025, ЧМ (квал., пл.), Украина – Швеция – 1:3
- 2025, ЧМ (квал.), Украина – Исландия – 2:0
- 2025, ЧМ (квал.), Франция – Украина – 4:0
- 2025, ЧМ (квал.), Украина – Азербайджан – 2:1
- 2025, ЧМ (квал.), Исландия – Украина – 3:5
- 2025, ЧМ (квал.), Азербайджан – Украина – 1:1
- 2025, ЧМ (квал.), Украина – Франция – 0:2
- 2025, ТМ, Новая Зеландия – Украина – 1:2
- 2025, ТМ, Канада – Украина – 4:2
- 2025, ЛН (пл.), Бельгия – Украина – 3:0
- 2025, ЛН (пл.), Украина – Бельгия – 3:1
- 2024, ЛН, Албания – Украина – 1:2
- 2024, ЛН, Грузия – Украина – 1:1
- 2024, ЛН, Украина – Чехия – 1:1
- 2024, ЛН, Украина – Грузия – 1:0
- 2024, ЛН, Чехия – Украина – 3:2
- 2024, ЛН, Украина – Албания – 1:2
- 2024, ЧЕ, Украина – Бельгия – 0:0
- 2024, ЧЕ, Словакия – Украина – 1:2
- 2024, ЧЕ, Румыния – Украина – 3:0
- 2024, ТМ, Молдова – Украина – 0:4
- 2024, ТМ, Польша – Украина – 3:1
- 2024, ТМ, Германия – Украина – 0:0
- 2024, ЧЕ (квал., пл.), Украина – Исландия – 2:1
- 2024, ЧЕ (квал., пл.), Босния и Герцеговина – Украина – 1:2
- 2023, ЧЕ (квал.), Украина – Италия – 0:0
- 2023, ЧЕ (квал.), Мальта – Украина – 1:3
- 2023, ЧЕ (квал.), Украина – Северная Македония – 2:0
- 2023, ЧЕ (квал.), Италия – Украина – 2:1
- 2023, ЧЕ (квал.), Украина – Англия – 1:1
- 2023, ЧЕ (квал.), Украина – Мальта – 1:0
- 2023, ЧЕ (квал.), Северная Македония – Украина – 2:3
- 2023, ТМ, Германия – Украина – 3:3
