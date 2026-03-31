  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла получила нового генерального директора клуба
31 марта 2026, 18:54
Полтавская «Ворскла» официально объявила о назначении Максима Гаруса на должность постоянного генерального директора клуба.

В настоящее время принимаются все необходимые меры для восстановления полноценного функционирования всех звеньев, задействованных в организации рабочего процесса футбольного клуба.

Бывший исполняющий обязанности генерального директора клуба Олег Лысак сложил полномочия на общем собрании команды.

Максим Гарус имеет два высших образования – финансово-экономическое и юридическое, а также значительный практический опыт управленческой деятельности.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» ведет переговоры с американскими инвесторами.

По теме:
Назар ЮРЧЕНКО: «Вратарь не обязательно должен быть большим»
Известный украинский клуб ведет переговоры с американским инвестором
Болельщики и мат. УАФ оштрафовала два клуба УПЛ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Футбол | 31 марта 2026, 01:59 17
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента

Крупский не получил шансов при Реброве

Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Футбол | 31 марта 2026, 08:33 5
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»

Президент Ингульца советует присмотреться к Юрию Вернидубу

Интер Майами нацелился на подписание известного вингера
Футбол | 31.03.2026, 16:48
Интер Майами нацелился на подписание известного вингера
Интер Майами нацелился на подписание известного вингера
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Футбол | 31.03.2026, 10:46
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Футбол | 31.03.2026, 16:11
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Популярные новости
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
30.03.2026, 20:43 77
Футбол
Кличко дебютировал за Монако и сделал первые статистические действия в ЛНБ
Кличко дебютировал за Монако и сделал первые статистические действия в ЛНБ
29.03.2026, 23:38 1
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
29.03.2026, 19:20 4
Футбол
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
31.03.2026, 02:05 1
Футбол
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
30.03.2026, 07:15 87
Футбол
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
29.03.2026, 19:18 1
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
31.03.2026, 09:41 3
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира показала пикантные кадры
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира показала пикантные кадры
31.03.2026, 02:53 2
Волейбол
