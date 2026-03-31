ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла получила нового генерального директора клуба

Полтавская «Ворскла» официально объявила о назначении Максима Гаруса на должность постоянного генерального директора клуба.

В настоящее время принимаются все необходимые меры для восстановления полноценного функционирования всех звеньев, задействованных в организации рабочего процесса футбольного клуба.

Бывший исполняющий обязанности генерального директора клуба Олег Лысак сложил полномочия на общем собрании команды.

Максим Гарус имеет два высших образования – финансово-экономическое и юридическое, а также значительный практический опыт управленческой деятельности.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» ведет переговоры с американскими инвесторами.