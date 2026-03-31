Андерсон РИБЕЙРО: «Сейчас у нас нет классического форварда»

В матче 20-го тура Первой лиги ЮКСА на своем поле проиграла запорожскому «Металлургу». Итоги поединка подвел главный тренер ФК ЮКСА Андерсон Рибейро.

«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков. Тем, кто пришел и поддержал нас – это очень важно для команды. Что касается игры, то футбол прост – нужно забивать. Мы создали достаточно моментов до того, как пропустили первый гол, но не реализовали их. В этом наша главная проблема – сейчас у нас нет классического форварда. Хотя даже при таких условиях мы создаем возможности, работаем и ищем варианты. Приходится импровизировать, ставить игроков не на свои позиции, чтобы они закрывали штрафную. Но в футболе все просто. Не забиваешь ты – забивают тебе. Так и случилось – мы упустили много шансов, а соперник свои использовал. В итоге имеем 3:1 в пользу «Металлурга».

По другим позициям мы усилились, команда растет, но все решается впереди. Жизнь продолжается. Мы работаем и ищем усиления, потому что сейчас нам действительно не хватает игрока, реализующего моменты в атаке.

Команда у нас молодая, я даю ребятам шанс. Например – Эмере. Это не его родная позиция, он больше играет под нападающим, но он молодец – работал, забил и помог команде. Вопросов к нему нет, только уважение за самоотдачу.

Поскольку мы проигрывали, вынуждены были рисковать. Сначала выпустили двух игроков в атаку, а в конце игры играли практически в три форварда. Но опять же все упирается в реализацию.

Нужно поднимать голову. Я верю в эту команду. Шаг за шагом мы будем прогрессировать и вернемся к победам. Скажу так – мы не использовали свои шансы в начале, поэтому соперник почувствовал уверенность и вошел в игру. После пропущенного мяча вернуться в матч всегда тяжело. Но это молодая команда, и именно из-за таких игр мы растем. Сейчас нужно работать и готовиться к следующему поединку», – сказал Андерсон Рибейро.