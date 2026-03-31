Коринтианс и Шахтер достигли соглашения по долгу

«Коринтианс» и донецкий «Шахтер» достигли соглашения по долгу из-за трансфера бразильского хавбека Майкона. Об этом сообщает Itatiaia.

По информации источника, изначальная сумма в 7,2 миллиона бразильских реалов была сокращена на более чем три миллиона. Причиной стала задолженность «горняков» по переходу Педриньо в 2021 году, которая составляет 500 тысяч евро.

Теперь у «Коринтианса» есть время до 24 апреля для того, чтобы полностью закрыть вопрос с долгом. В противном случае, на клуб будут наложены санкции, в том числе возможен трансферный бан.

