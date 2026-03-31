Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коринтианс и Шахтер достигли соглашения по долгу
Украина. Премьер лига
31 марта 2026, 15:39 | Обновлено 31 марта 2026, 15:43
559
0

Коринтианс и Шахтер достигли соглашения по долгу

Долг был сокращен

31 марта 2026, 15:39 | Обновлено 31 марта 2026, 15:43
559
0
Коринтианс и Шахтер достигли соглашения по долгу
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

«Коринтианс» и донецкий «Шахтер» достигли соглашения по долгу из-за трансфера бразильского хавбека Майкона. Об этом сообщает Itatiaia.

По информации источника, изначальная сумма в 7,2 миллиона бразильских реалов была сокращена на более чем три миллиона. Причиной стала задолженность «горняков» по переходу Педриньо в 2021 году, которая составляет 500 тысяч евро.

Теперь у «Коринтианса» есть время до 24 апреля для того, чтобы полностью закрыть вопрос с долгом. В противном случае, на клуб будут наложены санкции, в том числе возможен трансферный бан.

Ранее «Шахтер» отреагировал на госпитализацию Луческу.

По теме:
В ЛНЗ возмущены решением УПЛ: «Это не выглядит справедливо»
Бразильский топ-клуб отправит эмиссаров в Украину для встречи с Шахтером
Шахтер отреагировал на госпитализацию Луческу. Тренеру понадобится операция
Коринтианс Майкон де Андраде Барберан Шахтер Донецк долги
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Ребров может напихать. И в сборной есть лидеры»
Футбол | 30 марта 2026, 16:25 13
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Ребров может напихать. И в сборной есть лидеры»
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Ребров может напихать. И в сборной есть лидеры»

Форвард уверен, что у сборной все будет хорошо

Венгрия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
Футбол | 31 марта 2026, 15:30 1
Венгрия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
Венгрия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027

Турнирная ситуация в контексте выхода из группы у украинцев очень плохая

РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
Футбол | 30.03.2026, 20:43
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
Пробить дно в Лондоне. Хроника катастрофы Тудора в Тоттенхэме
Футбол | 31.03.2026, 11:26
Пробить дно в Лондоне. Хроника катастрофы Тудора в Тоттенхэме
Пробить дно в Лондоне. Хроника катастрофы Тудора в Тоттенхэме
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Футбол | 31.03.2026, 02:05
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
30.03.2026, 21:19 44
Футбол
Известный украинский боксер устроился водителем в Италии
Известный украинский боксер устроился водителем в Италии
31.03.2026, 08:12 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
29.03.2026, 19:20 4
Футбол
Тайсон Фьюри последовал примеру Усика и отказался от супербоя
Тайсон Фьюри последовал примеру Усика и отказался от супербоя
31.03.2026, 08:51 2
Бокс
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 13
Футбол
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
30.03.2026, 01:59 14
Футбол
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
30.03.2026, 12:03 60
Футбол
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
29.03.2026, 19:18 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем