  Большие планы МЮ: минус 8 игроков и 100 млн на перестройку команды
31 марта 2026, 16:16 | Обновлено 31 марта 2026, 16:45
Большие планы МЮ: минус 8 игроков и 100 млн на перестройку команды

Манчестер Юнайтед готовится к активному лету

Sky Sports

По информации Sky Sports, летом состав Манчестер Юнайтед покинут Маркус Рэшфорд, Джошуа Зиркзе, Мануэль Угарте, Андре Онана и Расмус Хойлунд – все они будут проданы.

Свободными агентами отпустят Джейдона Санчо, Каземиро и Тирелла Маласию.

На новичков клуб намерен потратить больше 100 миллионов фунтов для перестройки состава, но сумма будет зависеть от того, выйдет ли команда в Лигу чемпионов.

МЮ пока не определился с тренером на новый сезон. До конца чемпионата наставником будет исполняющий обязанности Майкл Каррик.

Було б, мабуть, не дуже гарно прибирати Карріка, якщо він виведе МЮ в ЛЧ. 
