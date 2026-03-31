Большие планы МЮ: минус 8 игроков и 100 млн на перестройку команды
Манчестер Юнайтед готовится к активному лету
По информации Sky Sports, летом состав Манчестер Юнайтед покинут Маркус Рэшфорд, Джошуа Зиркзе, Мануэль Угарте, Андре Онана и Расмус Хойлунд – все они будут проданы.
Свободными агентами отпустят Джейдона Санчо, Каземиро и Тирелла Маласию.
На новичков клуб намерен потратить больше 100 миллионов фунтов для перестройки состава, но сумма будет зависеть от того, выйдет ли команда в Лигу чемпионов.
МЮ пока не определился с тренером на новый сезон. До конца чемпионата наставником будет исполняющий обязанности Майкл Каррик.
