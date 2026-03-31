  В Канадской Премьер-лиге протестируют новые футбольные правила
31 марта 2026, 14:24 | Обновлено 31 марта 2026, 14:26
В Канадской Премьер-лиге протестируют новые футбольные правила

Изменения в правилe офсайда и видеопросмотр по запросу тренера

Канадская Премьер-лига (КПЛ) в новом сезоне, который стартует 4 апреля, испытает правило «офсайда по свету дня» Арсена Венгера.

Руководитель глобального развития футбола ФИФА предлагает новый закон об офсайде: если между нападающим и последним защитником нет видимого промежутка – «света» – игрок в атаке считается находящимся в правильной позиции.

КПЛ в сотрудничестве с ФИФА и с согласия Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) станет первой профессиональной лигой, которая внедрит новые правила, направленные на поддержку атакующей игры.

«Это важный пилотный проект», – сказал Венгер в пресс-релизе ФИФА. «Тестируя новую интерпретацию в профессиональных соревнованиях, мы сможем лучше понять ее влияние на ясность и темп игры, а также на поддержку атакующего футбола. Мы с нетерпением ожидаем анализа результатов тестовой фазы».

Венгер также поблагодарил КПЛ и Канадскую футбольную ассоциацию «за готовность поддержать ФИФА» и предоставить соревнования для испытания закона, который ранее применялся только в детском футболе.

По новому правилу КПЛ, нападающий считается в игре, если любая часть его тела, которая может участвовать в забитии гола – кроме рук – находится на уровне или позади второго последнего защитника.

Это означает, что игрок будет в офсайде только тогда, когда между ним и защитником есть «свет».

«Внедрение более четкого визуального критерия направлено на возвращение большего преимущества атакующей команде и повышение динамики матчей», – говорится в заявлении ФИФА.

В рамках эксперимента КПЛ также внедрит Football Video Support (FVS) – систему видеопросмотра ключевых судейских решений, которая требует от главных тренеров подачи карточки четвертому арбитру. В отличие от VAR, FVS не использует специальных видеоарбитров и не пересматривает автоматически все важные моменты.

В КПЛ главные тренеры смогут делать «ограниченное количество» запросов на пересмотр за матч «в случае явной и очевидной ошибки в решающих эпизодах». Это включает гол/не гол, пенальти/не пенальти, прямые красные карточки или случаи ошибочной идентификации.

По правилам ФИФА, главный тренер должен подать карточку четвертому арбитру «немедленно после эпизода, чтобы избежать ненужных задержек».

чемпионат Канады по футболу Арсен Венгер правила футбола ФИФА
Иван Чирко Источник: The Athletic
