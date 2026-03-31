В Канадской Премьер-лиге протестируют новые футбольные правила

Канадская Премьер-лига (КПЛ) в новом сезоне, который стартует 4 апреля, испытает правило «офсайда по свету дня» Арсена Венгера.

Руководитель глобального развития футбола ФИФА предлагает новый закон об офсайде: если между нападающим и последним защитником нет видимого промежутка – «света» – игрок в атаке считается находящимся в правильной позиции.

КПЛ в сотрудничестве с ФИФА и с согласия Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) станет первой профессиональной лигой, которая внедрит новые правила, направленные на поддержку атакующей игры.

«Это важный пилотный проект», – сказал Венгер в пресс-релизе ФИФА. «Тестируя новую интерпретацию в профессиональных соревнованиях, мы сможем лучше понять ее влияние на ясность и темп игры, а также на поддержку атакующего футбола. Мы с нетерпением ожидаем анализа результатов тестовой фазы».

Венгер также поблагодарил КПЛ и Канадскую футбольную ассоциацию «за готовность поддержать ФИФА» и предоставить соревнования для испытания закона, который ранее применялся только в детском футболе.

По новому правилу КПЛ, нападающий считается в игре, если любая часть его тела, которая может участвовать в забитии гола – кроме рук – находится на уровне или позади второго последнего защитника.

Это означает, что игрок будет в офсайде только тогда, когда между ним и защитником есть «свет».

«Внедрение более четкого визуального критерия направлено на возвращение большего преимущества атакующей команде и повышение динамики матчей», – говорится в заявлении ФИФА.

В рамках эксперимента КПЛ также внедрит Football Video Support (FVS) – систему видеопросмотра ключевых судейских решений, которая требует от главных тренеров подачи карточки четвертому арбитру. В отличие от VAR, FVS не использует специальных видеоарбитров и не пересматривает автоматически все важные моменты.

В КПЛ главные тренеры смогут делать «ограниченное количество» запросов на пересмотр за матч «в случае явной и очевидной ошибки в решающих эпизодах». Это включает гол/не гол, пенальти/не пенальти, прямые красные карточки или случаи ошибочной идентификации.

По правилам ФИФА, главный тренер должен подать карточку четвертому арбитру «немедленно после эпизода, чтобы избежать ненужных задержек».