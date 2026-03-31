ШАЦКИХ: «Ребров? Возможно, стоит дать ему еще время»
Бывший нападающий «Динамо» высказал непопулярное мнение
Бывший нападающий «Динамо» Максим Шацких высказал свое мнение относительно возможной смены главного тренера сборной Украины.
«Давайте посмотрим на пример сборной Франции. Сколько лет сборной руководит Дешам? Более десяти, с 2012 года. У него был взлет – победа на чемпионате мира 2018 года, и громкое падение – поражение в финале мундиаля 2022. И после поражения от Аргентины четыре года назад его не уволили, он остался. В него верят. Конечно, сравнивать сборные Франции и Украины некорректно, разные задачи, разный класс, но в вопросе тренера национальной команды должна быть четкая стратегия, а не метания туда-сюда.
Ребров тренирует Украину с 2023 года – не много и не мало, но… По моему мнению, не стоит рубить с плеча, нужно хорошо подумать. Работа в клубе и в сборной кардинально отличается. Трудно привить команде свое видение футбола, когда видишь игроков 3–4 раза в год по неделе. Судьбу Реброва, сами знаете, кому решать, но, возможно, стоит дать ему еще время и посмотреть – справится ли на длинной дистанции с поставленными задачами. Увольнение Реброва – самое простое решение, потому что когда нет результата, тренер автоматически плохой и все такое, но правильно ли это? Не знаю…», – пояснил Шацких.
Ранее Владимир Микитин поделился ожиданиями от товарищеского матча Украины и Албании.
Сборная Украины проведет товарищеский матч в испанской Валенсии
Возможно, последний матч Реброва во главе «сине-желтых»
поразка у фіналі мундіалю і поразка в кваліфікації це трохи різні речі.
ну а порівнювати збірну Реброва зі збірною Франції лише неадекват може