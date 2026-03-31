  4. Игрок сборной Украины обвинил фанатов в поражении от Швеции
31 марта 2026, 20:52
Игрок сборной Украины обвинил фанатов в поражении от Швеции

Александр Зубков сказал фанату, что зрители плохо болели

Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта сборная Украины провела ключевой матч полуфинала плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 против сборной Швеции. Встреча состоялась в испанской Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и закончилась поражением Украины со счётом 1:3.

После матча болельщик Андрей Калитовский поделился резонансной историей в сети Threads:

«Встретил нашу сборную сегодня в отеле в Валенсии. Спросил, почему вы так плохо сыграли? Зубков сказал, что, возможно, мы плохо болели. Как-то так... (Причину поражения и позорной игры нашли».

Александр Зубков Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу фанаты болельщики зрители
Дмитрий Вус Источник: Threads
Як грають, так і вболіваємо
Відповідь чмошніка
Яке кончене!(©)
Нічого іншого від цієї амеби і не чекав. Там мозок муха ще в колисці виїла..
Нічого нового. Коли в Шахтарі грав, то коли програвали  винен був суддя, тут винні вболівальники. 
