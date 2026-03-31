Игрок сборной Украины обвинил фанатов в поражении от Швеции

26 марта сборная Украины провела ключевой матч полуфинала плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 против сборной Швеции. Встреча состоялась в испанской Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и закончилась поражением Украины со счётом 1:3.

После матча болельщик Андрей Калитовский поделился резонансной историей в сети Threads:

«Встретил нашу сборную сегодня в отеле в Валенсии. Спросил, почему вы так плохо сыграли? Зубков сказал, что, возможно, мы плохо болели. Как-то так... (Причину поражения и позорной игры нашли».