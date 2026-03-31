РБ Зальцбург за 2 млн евро купит Сульбарана, установив рекорд
Австрийцы продолжают искать талантов по всему миру
Австрийский гранд «РБ Зальцбург» договорился о трансфере 18-летнего вингера венесуэльского клуба «Монагас» Ервина Сульбарана.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, сделка полностью согласована и обойдется европейцам в 2 миллиона евро.
Любопытно, что по данным из открытых источников, этот переход станет рекордным для элитарного дивизиона венесуэльского футбола.
Сульбаран уже согласовал с «РБ Зальцбург» личный контракт со сроком действия до лета 2031 года.
Ервин Сульбаран имеет на своем счету 18 матчей и 6 забитых мячей за сборную Венесуэлы U-17.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
