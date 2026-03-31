РБ Зальцбург за 2 млн евро купит Сульбарана, установив рекорд

Австрийцы продолжают искать талантов по всему миру

31 марта 2026, 09:44 |
131
0
РБ Зальцбург за 2 млн евро купит Сульбарана, установив рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Ервин Сульбаран (№ 10)

Австрийский гранд «РБ Зальцбург» договорился о трансфере 18-летнего вингера венесуэльского клуба «Монагас» Ервина Сульбарана.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сделка полностью согласована и обойдется европейцам в 2 миллиона евро.

Любопытно, что по данным из открытых источников, этот переход станет рекордным для элитарного дивизиона венесуэльского футбола.

Сульбаран уже согласовал с «РБ Зальцбург» личный контракт со сроком действия до лета 2031 года.

Ервин Сульбаран имеет на своем счету 18 матчей и 6 забитых мячей за сборную Венесуэлы U-17.

Алексей Сливченко Источник: Фабрицио Романо
