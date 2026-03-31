«Выбор был очевиден»: Феликс признался, почему ушел из Челси
Португальская звезда раскрыла истинную причину своего трансфера
Португальский форвард «Аль-Насра» Жоау Феликс прокомментировал свой резонансный переход из лондонского «Челси» в стан саудовского гранда летом 2025 года.
«Период в «Челси» приносил мне радость, это клуб топ-уровня. Однако мне необходимо было принять решение, которое на тот момент казалось единственно верным.
Фактор предстоящего чемпионата мира стал определяющим. Подобные турниры проводятся лишь раз в четыре года. Несмотря на отсутствие регулярной игровой практики, я ценил время, проведенное в Лондоне, но в итоге сделал выбор в пользу новых перспектив», – цитирует слова Феликса инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
Напомним, в конце июля «Аль-Наср» официально объявил о трансфере 25-летнего португальца. Сумма сделки составила € 30 млн, а еще € 20 млн предусмотрены в качестве бонусных выплат.
Помимо выступлений за «синих», Феликс защищал цвета «Бенфики», «Атлетико», «Барселоны» и «Милана». В нынешнем сезоне в активе Жоау в составе саудовского клуба уже 37 матчей, 21 забитый мяч и 15 результативных передач.
