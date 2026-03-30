Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Почеттино отреагировал на слухи о переговорах с Реалом и Тоттенхэмом
30 марта 2026, 23:33
Главный тренер сборной США сосредоточен на своей нынешней работе

Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер национальной сборной Соединённых Штатов Америки Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о переговорах с мадридским «Реалом» и лондонским «Тоттенхэмом»:

«Никаких переговоров. Мы полностью сосредоточены на чемпионате мира. Все знают, что у меня есть обязательства перед национальной командой. Нет смысла говорить о будущем.

Ко мне никто не обращался. Но кто знает, что будет дальше. И, кстати, мы открыты для того, чтобы остаться в сборной США. Почему бы и нет, если федерация довольна?»

По теме:
Ребров прокомментировал слухи о краже вещей в сборной Украины
Сборная Германии транжирила моменты, но успела вырвать победу над Ганой
Источник раскрыл отношение УАФ к продлению контракта с Ребровым
сборная США по футболу Маурисио Почеттино ЧМ-2026 по футболу Реал Мадрид Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: Бен Джейкобс
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг WTA. Свитолина – седьмая ракетка, Снигур – в топ-100, где Калинина?
Теннис | 30 марта 2026, 14:25 11
Рейтинг WTA. Свитолина – седьмая ракетка, Снигур – в топ-100, где Калинина?
Рейтинг WTA. Свитолина – седьмая ракетка, Снигур – в топ-100, где Калинина?

Ангелина после финала в Дубровнике приблизилась к сотне, Свентек опустилась на 4-е место

УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Футбол | 30 марта 2026, 09:15 35
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины

Не стоит исключать, что Сергей Ребров останется на своем посту

«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
Футбол | 30.03.2026, 01:59
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
Матч, который не нужен никому…
Футбол | 30.03.2026, 12:03
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
ФОТО. Сломала травма. Бывший талант Челси завершил карьеру в 28 лет
Футбол | 30.03.2026, 22:04
ФОТО. Сломала травма. Бывший талант Челси завершил карьеру в 28 лет
ФОТО. Сломала травма. Бывший талант Челси завершил карьеру в 28 лет
Популярные новости
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08 3
Хоккей
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 09:17 49
Футбол
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
28.03.2026, 17:27 20
Теннис
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 14
Футбол
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
29.03.2026, 01:11
Бокс
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
30.03.2026, 07:10 26
Футбол
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 11
Футбол
