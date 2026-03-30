Почеттино отреагировал на слухи о переговорах с Реалом и Тоттенхэмом
Главный тренер сборной США сосредоточен на своей нынешней работе
Главный тренер национальной сборной Соединённых Штатов Америки Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о переговорах с мадридским «Реалом» и лондонским «Тоттенхэмом»:
«Никаких переговоров. Мы полностью сосредоточены на чемпионате мира. Все знают, что у меня есть обязательства перед национальной командой. Нет смысла говорить о будущем.
Ко мне никто не обращался. Но кто знает, что будет дальше. И, кстати, мы открыты для того, чтобы остаться в сборной США. Почему бы и нет, если федерация довольна?»
