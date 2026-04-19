Гарри Кейн может неожиданно покинуть европейский футбол

Почетный президент «Баварии» Ули Генесс признался, что опасался возможного интереса со стороны клубов из Саудовской Аравии к нападающему Гарри Кейну.

По его словам, особый интерес проявлял «Аль-Наср», который способен сделать финансовое предложение, с которым европейским грандам будет сложно конкурировать.

Генесс также подчеркнул, что клубы из Саудовской Аравии могут превысить уровень зарплаты, которую сейчас получает Гарри Кейн – около 25 миллионов евро в год.

