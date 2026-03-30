ВИДЕО. Килиан Мбаппе показал свои скиллы в баскетболе. Впечатляет

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе продемонстрировал свои баскетбольные навыки.

Французская федерация футбола опубликовала видео, на котором №10 берет футбольный мяч в руки и забрасывает его в мусорку, которая стояла в раздевалке.

После прямого попадания Мбаппе на радостях пробежался и отпраздновал танцами.

В раздевалке сборной Франции царит веселая атмосфера, и Мбаппе показывает себя как человек, который зажигает партнеров своей активностью.