ВИДЕО. Килиан Мбаппе показал свои скиллы в баскетболе. Впечатляет
Нападающий сборной Франции мог бы стать профессиональным баскетболистом
Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе продемонстрировал свои баскетбольные навыки.
Французская федерация футбола опубликовала видео, на котором №10 берет футбольный мяч в руки и забрасывает его в мусорку, которая стояла в раздевалке.
После прямого попадания Мбаппе на радостях пробежался и отпраздновал танцами.
В раздевалке сборной Франции царит веселая атмосфера, и Мбаппе показывает себя как человек, который зажигает партнеров своей активностью.
Kylian Mbappe showing off his basketball skills! 🔥pic.twitter.com/YNhoSgCylr— Viralitity (@Viralitity) March 30, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
