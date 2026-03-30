Фердинанд советует Де Дзерби бежать подальше от Тоттенхэма

Легендарный в прошлом защитник сборной Англии Рио Фердинанд советует Роберто Де Дзерби хорошо подумать, прежде чем соглашаться на работу в «Тоттенхэме».

«Представьте, что вы приходите в такой клуб, как «Тоттенхэм», со стадионом, тренировочной базой… представьте себе, как выглядит вся инфраструктура, это лучшее в своем классе», – сказал Фердинанд на своем YouTube-канале. «Но, очевидно, на поле все выглядит совсем иначе. Я всегда поддерживал Де Дзерби, я считаю его отличным тренером. Он думающий тренер, он всегда ищет новые, инновационные способы построения своей команды».

«Возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы заполучить работу, но находятся ли «Тоттенхэм» в подходящей для него ситуации? Честно говоря, я бы сейчас не пошел в «Тоттенхэм». Думаю, что клуб находится в очень плохом состоянии, и слишком много тренеров потерпели там неудачу».

Игор Тудор был уволен всего через 44 дня после назначения, и «шпоры» идут всего в одном очке над зоной вылета. Лондонцы в панике обратились к Де Дзерби и обещают ему пятилетний контракт.