Форвард английского клуба «Манчестер Сити», Эрлинг Холанд, во время международной паузы получил возможность пообщаться с легендарным норвежским лыжником – Йоханнесом Клебо.

Нападающий сделал совместное фото со звездным спортсменом и вспомнил о его достижениях на Олимпийских играх.

Холанд находится в расположении сборной Норвегии, которую ждет товарищеский поединок против Швейцарии (31 марта). До этого матча норвежцы минимально уступили Нидерландам со счетом 1:2.

«11 олимпийских золотых медалей между нами», – написал Эрлинг.

Напомним, что Клебо на последних Олимпийских играх в Италии завоевал победы во всех шести гонках и установил множество рекордов, в том числе стал самым титулованным спортсменом Зимних Олимпиад.

ФОТО. Норвежские машины в спорте: Холанд встретился с Клебо