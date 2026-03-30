ФОТО. Норвежские машины в спорте: Холанд встретился с Клебо
Эрлинг не смолчал о достижении лыжника на ОИ
Форвард английского клуба «Манчестер Сити», Эрлинг Холанд, во время международной паузы получил возможность пообщаться с легендарным норвежским лыжником – Йоханнесом Клебо.
Нападающий сделал совместное фото со звездным спортсменом и вспомнил о его достижениях на Олимпийских играх.
Холанд находится в расположении сборной Норвегии, которую ждет товарищеский поединок против Швейцарии (31 марта). До этого матча норвежцы минимально уступили Нидерландам со счетом 1:2.
«11 олимпийских золотых медалей между нами», – написал Эрлинг.
Напомним, что Клебо на последних Олимпийских играх в Италии завоевал победы во всех шести гонках и установил множество рекордов, в том числе стал самым титулованным спортсменом Зимних Олимпиад.
11 Olympic gold medals between us! pic.twitter.com/4L0MzSR0h8— Erling Haaland (@ErlingHaaland) March 30, 2026
