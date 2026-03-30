  4. ФОТО. Норвежские машины в спорте: Холанд встретился с Клебо
30 марта 2026, 20:59 | Обновлено 30 марта 2026, 21:10
Эрлинг не смолчал о достижении лыжника на ОИ

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард английского клуба «Манчестер Сити», Эрлинг Холанд, во время международной паузы получил возможность пообщаться с легендарным норвежским лыжником – Йоханнесом Клебо.

Нападающий сделал совместное фото со звездным спортсменом и вспомнил о его достижениях на Олимпийских играх.

Холанд находится в расположении сборной Норвегии, которую ждет товарищеский поединок против Швейцарии (31 марта). До этого матча норвежцы минимально уступили Нидерландам со счетом 1:2.

«11 олимпийских золотых медалей между нами», – написал Эрлинг.

Напомним, что Клебо на последних Олимпийских играх в Италии завоевал победы во всех шести гонках и установил множество рекордов, в том числе стал самым титулованным спортсменом Зимних Олимпиад.

Йоханнес Клебо Эрлинг Холанд лыжные гонки Манчестер Сити сборная Норвегии по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
