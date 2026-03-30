Капитан Албании: «Нужно стараться максимально закрывать Малиновского»

Капитан сборной Албании Берат Джимсити выделил в главной команде Украины полузащитника Руслана Малиновского, с которым вместе защищал цвета «Аталанты».

«Очень ценю Руслана как игрока. Мы два года играли вместе в «Аталанте», и он невероятный футболист, но еще больше его ценю как человека. Он отличный друг и действительно хороший человек.

По поводу того, сильный ли он игрок, я считаю, что он является ключевым исполнителем в сборной Украины.

И нам важно быть очень осторожным с ним, потому что его сильные стороны – штрафные удары. И нам нужно не давать ему пространства и стараться максимально закрывать его, для того чтобы он не проявил свои сильные стороны», – заявил Джимсити.

33-летний албанец играет в «Аталанте» с 2016 года. 32-летний Малиновский может провести 70-й матч за сборную, в его активе 10 голов. В 29 поединках за «Дженоа» в этом сезоне житомирянин забил пять мячей и трижды ассистировал партнерам.