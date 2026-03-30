Английские болельщики продолжают ненавидеть VAR

Система видеопомощи арбитрам (VAR) появилась в 2016 году, а с 2018 года начала активно внедряться в европейские футбольные турниры. Английские болельщики в 2021 году все еще воспринимали новую систему со скепсисом. Особо ничего не изменилось и сейчас, об этом свидетельствуют данные масштабного опроса Ассоциации футбольных болельщиков (FSA).

76% болельщиков хотели бы отказаться от видеоповторов прямо сейчас. Исключение – только технология определения гола (93% за). 92% недовольны тем, что уже нет былой радости гола, ведь его могут отменить через несколько секунд. И всего 3% любителей футбола в Англии считают, что с системой VAR посещение стадиона стало более комфортным.