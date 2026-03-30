30 марта 2026, 18:30
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Европы покинет Баварию летом

Рафаэл Геррейру решил не продлевать контракт с клубом

Мюнхенская «Бавария» официально объявила, что португальский левый защитник Рафаэл Геррейру покинет клуб по окончании текущего сезона.

«Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность Рафе за то время, которое он провел с нами: на поле мы всегда могли положиться на Рафу, и он является одной из тех личностей, которые обогащают атмосферу в любой раздевалке. Наши беседы с ним были конструктивными и основывались на доверии и взаимопонимании. Сейчас мы вместе с ним сосредоточены на наших целях на оставшуюся часть сезона — нам еще многое хочется достичь вместе», — говорится в сообщении члена правления клуба Макса Эберля.

Рафаэл Геррейру присоединился к «Баварии» летом 2023 года. За 3 сезона он провел в составе клуба 89 матчей, отличившись 12 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Дмитрий Вус Источник: ФК Бавария
