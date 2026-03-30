ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Европы покинет Баварию летом

Мюнхенская «Бавария» официально объявила, что португальский левый защитник Рафаэл Геррейру покинет клуб по окончании текущего сезона.

«Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность Рафе за то время, которое он провел с нами: на поле мы всегда могли положиться на Рафу, и он является одной из тех личностей, которые обогащают атмосферу в любой раздевалке. Наши беседы с ним были конструктивными и основывались на доверии и взаимопонимании. Сейчас мы вместе с ним сосредоточены на наших целях на оставшуюся часть сезона — нам еще многое хочется достичь вместе», — говорится в сообщении члена правления клуба Макса Эберля.

Рафаэл Геррейру присоединился к «Баварии» летом 2023 года. За 3 сезона он провел в составе клуба 89 матчей, отличившись 12 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.