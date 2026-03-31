Для сборной Украины нашли знаменитого иностранного тренера

Журналист Игорь Цыганык считает, что новым тренером сборной Украины может стать Паулу Фонсека.

«Что касается иностранного специалиста, то уже не раз говорилось о Паулу Фонсеке. Я не исключаю этого варианта, поскольку португалец имеет родственные связи с Украиной. Для этого наставника наша страна не чужая. Но у меня есть единственное желание, просьба, неважно, как сказать», – отметил журналист.

Ранее тренер «Лиона» Паулу Фонсека, известный в Украине по работе с «Шахтером», высказался на тему войны, а также назвал своей мечтой возвращение в нашу страну для работы с национальной сборной.