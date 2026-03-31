Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Для сборной Украины нашли знаменитого иностранного тренера
Чемпионат мира
31 марта 2026, 23:42 |
Для сборной Украины нашли знаменитого иностранного тренера

Фонсека сам заявлял, что мечтает тренировать команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Фонсека

Журналист Игорь Цыганык считает, что новым тренером сборной Украины может стать Паулу Фонсека.

«Что касается иностранного специалиста, то уже не раз говорилось о Паулу Фонсеке. Я не исключаю этого варианта, поскольку португалец имеет родственные связи с Украиной. Для этого наставника наша страна не чужая. Но у меня есть единственное желание, просьба, неважно, как сказать», – отметил журналист.

Ранее тренер «Лиона» Паулу Фонсека, известный в Украине по работе с «Шахтером», высказался на тему войны, а также назвал своей мечтой возвращение в нашу страну для работы с национальной сборной.

Паулу Фонсека Игорь Цыганык сборная Украины по футболу назначение тренера
Дмитрий Олийченко
Оцените материал
(46)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем