Для сборной Украины нашли знаменитого иностранного тренера
Фонсека сам заявлял, что мечтает тренировать команду
Журналист Игорь Цыганык считает, что новым тренером сборной Украины может стать Паулу Фонсека.
«Что касается иностранного специалиста, то уже не раз говорилось о Паулу Фонсеке. Я не исключаю этого варианта, поскольку португалец имеет родственные связи с Украиной. Для этого наставника наша страна не чужая. Но у меня есть единственное желание, просьба, неважно, как сказать», – отметил журналист.
Ранее тренер «Лиона» Паулу Фонсека, известный в Украине по работе с «Шахтером», высказался на тему войны, а также назвал своей мечтой возвращение в нашу страну для работы с национальной сборной.
