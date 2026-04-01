Сабо рассказал Шевченко, кто должен возглавить сборную Украины
Йожеф ждет опытного специалиста
Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо считает, что на смену Сергею Реброву в сборной Украины должен прийти опытный тренер.
Ох… Не знаю, честно говоря. Даже не берусь прогнозировать. В Украине сейчас в основном работают молодые тренеры, а во главе сборной должен стоять опытный наставник, слово которого будет иметь вес для игроков, авторитет которого не вызовет ни у кого сомнений.
Я не имею ничего против молодежи, как, возможно, кто-то думает, нет. Ни в коем случае. Однако, повторюсь, сборной должен руководить опытный тренер! Только так. Такой тренер, который уже имеет за плечами багаж знаний, а не будет его только набираться.
