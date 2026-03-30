ОФИЦИАЛЬНО. Что будет с Ворсклой? УАФ наказала полтавскую команду

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ засчитал техническое поражение женской команде Ворсклы, которая не прибыла на матч чемпионата Украины против Металлиста 1925.

Полтавскому клубу засчитано техническое поражение 0:3. Кроме того, Ворскла должна выплатить штраф в размере 25 тысяч гривен.

Ранее футболистки Ворсклы рассказали о причине неявки на игру – у клуба не было финансовой возможности заправить автобус, чтобы выехать на матч.

Известно, что у полтавчане испытывают проблемы с финансированием. Недавно были слухи о возможном снятии мужской команды Первой лиги с турнира, но пока Ворскла продолжает функционировать.