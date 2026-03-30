Александр РЯБОКОНЬ: «Трудно было представить, что такое возможно»

В поединке 20-го тура Первой лиги один из лидеров турнира «Левый Берег» со счетом 0:4 проиграл «Чернигову». Итог поединка подвел главный тренер киевского клуба Александр Рябоконь.

– Достаточно неожиданный результат для вашей команды. Как прокомментируете игру?

– Даже трудно было представить, что такое возможно, но мы сегодня проиграли с большим счетом. У соперника получалось почти все. У нас мало что получалось. Когда получалось, то не могли поставить точку, забить. Потому такой очень неудачный день у нашей команды.

– Удивил ли вас ФК Чернигов?

– Удивил. Очень хорошую игру провел ФК Чернигов, в отличие от нас. Если такой счет, то он наверняка для всех неожидан. Сыграли очень неудачно, поэтому здесь нечего комментировать.