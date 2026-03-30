30 марта 2026, 05:58 | Обновлено 30 марта 2026, 06:54
Белик раскрыл главную проблему сборной Украины против Швеции

Бывший нападающий указал на слабость левого фланга после ухода Коноплянки и Мудрика

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик назвал ключевую проблему в составе национальной команды.

«В матче со Швецией было заметно, что у нас нет качественного левого вингера с сильной правой ногой. После ухода Коноплянки и Мудрика эта позиция осталась проблемной.

В матче там играл Зубков, затем Цыганков переместился на левый фланг. Зубкову было сложно смещаться в центр и создавать угрозу воротам соперника.

Атакующий левый фланг практически не работал: единственный момент – когда Миколенко дошел почти до линии ворот и сделал опасный прострел.

Фланговые игроки пытались подавать Ванату, но это не совсем получалось. Миколенко двигался по флангу и вынужден был отдавать мяч центральному защитнику, что замедляло игру», – сказал Белик.

Алексей Белик сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Александр Зубков Виктор Цыганков Михаил Мудрик Виталий Миколенко Владислав Ванат
Михаил Олексиенко Источник: Sportarena
