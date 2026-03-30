Белик раскрыл главную проблему сборной Украины против Швеции
Бывший нападающий указал на слабость левого фланга после ухода Коноплянки и Мудрика
Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик назвал ключевую проблему в составе национальной команды.
«В матче со Швецией было заметно, что у нас нет качественного левого вингера с сильной правой ногой. После ухода Коноплянки и Мудрика эта позиция осталась проблемной.
В матче там играл Зубков, затем Цыганков переместился на левый фланг. Зубкову было сложно смещаться в центр и создавать угрозу воротам соперника.
Атакующий левый фланг практически не работал: единственный момент – когда Миколенко дошел почти до линии ворот и сделал опасный прострел.
Фланговые игроки пытались подавать Ванату, но это не совсем получалось. Миколенко двигался по флангу и вынужден был отдавать мяч центральному защитнику, что замедляло игру», – сказал Белик.
