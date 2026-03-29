Милевский публично унитожил Цыганкова и Ваната

Бывший футболист «Динамо» Артем Милевский раскритиковал игру Владислава Ваната и Виктора Цыганкова в матче против Швеции.

«Ванат с Цыганковым играют в «Жироне», у них налаженная связка, а в сборной как будто впервые друг друга увидели. Если у команды ничего не получается, то придумайте между собой что-нибудь, разыграйте стенку, пробейте и т. д. А Цыганков и Ванат ничего не показали — просто пустота!» — сказал Милевский.

26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.