  Пике – о юном Месси: «Он творил что-то невероятное, мы выигрывали 20:0»
30 марта 2026, 04:58
Пике – о юном Месси: «Он творил что-то невероятное, мы выигрывали 20:0»

Жерар вспомнил времена в Ла Масии, когда 13-летний Лионель уничтожал соперников

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился воспоминаниями о том, как проявлял себя Лионель Месси в юные годы, когда они вместе обучались в академии каталонского гранда.

«Наше совместное футбольное прошлое началось, когда Лео было всего тринадцать, и он уже тогда творил нечто невероятное. Мы завершали матчи с разгромными счетами вроде 15:0 или 20:0, а он штамповал голы в каждой встрече в огромном количестве.

Тогда существовал один большой вопрос: удастся ли ему перенести эти феноменальные навыки из академии во взрослый, профессиональный футбол. Это было ключевым поводом для сомнений.

Ведь если бы он смог повторить то же самое на высшем уровне, он неизбежно перевернул бы историю этой игры. И он действительно это осуществил», – отметил Пике в эфире подкаста The Late Run.

Жерар Пике Лионель Месси Барселона чемпионат Испании по футболу
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко
