Неожиданно: Лапорта заговорил о будущем Месси в Барселоне
Заявление президента вызвало новую волну слухов среди фанатов
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал Лионеля Месси иконой своего поколения.
«В будущем наши отношения будут складываться так, как этого захочет Лео и как будет лучше для «Барсы». В какой-то момент наши пути снова пересекутся. Месси – икона поколения: как Кубала, Кройфф и сам Лео. Он заслуживает статуи и прощального матча. «Барселона» – его дом.
Кройфф стал революцией для своего поколения, тогда как Месси – это настоящее искусство. И по результатам, и как бомбардир, и как ассистент он вне конкуренции», – заявил Лапорта в интервью El Pais.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финале соревнований в Хорватии Ангелина в трех сетах уступила Андреа Ласаро Гарсии
У тренера контракт до лета 2026 года