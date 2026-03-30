  4. Неожиданно: Лапорта заговорил о будущем Месси в Барселоне
30 марта 2026, 02:57
52
0

Неожиданно: Лапорта заговорил о будущем Месси в Барселоне

Заявление президента вызвало новую волну слухов среди фанатов

Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал Лионеля Месси иконой своего поколения.

«В будущем наши отношения будут складываться так, как этого захочет Лео и как будет лучше для «Барсы». В какой-то момент наши пути снова пересекутся. Месси – икона поколения: как Кубала, Кройфф и сам Лео. Он заслуживает статуи и прощального матча. «Барселона» – его дом.

Кройфф стал революцией для своего поколения, тогда как Месси – это настоящее искусство. И по результатам, и как бомбардир, и как ассистент он вне конкуренции», – заявил Лапорта в интервью El Pais.

Жоан Лапорта Лионель Месси чемпионат Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
