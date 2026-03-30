ФОТО. Трагедия на стадионе ЧМ. Фанат погиб перед матчем
Мужчина упал с трибуны перед игрой сборной Мексики
Футбольный фанат трагически погиб на стадионе «Ацтека» (ныне – «Банорте») в Мехико, упав с VIP-ложи перед товарищеским матчем против сборной Португалии.
По данным Reuters, мужчина пытался перепрыгнуть с второго уровня на первый. На месте работали полиция и криминалисты, проводится расследование и анализ записей с камер. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.
Стадион недавно открыли после реконструкции – летом он примет матч открытия чемпионата мира с участием сборной Мексики.
Несмотря на трагедию, игра состоялась: Мексика сыграла 0:0 с Португалией, которая играла без Криштиану Роналду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
