В Барселоне обвинили Реал в нечестном футболе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта резко высказался по поводу судейства в Испании и упомянул «дело Негрейры». По его мнению, расследование против «Барселоны» является частью дискредитационной кампании.

«Нет, это не пятно на репутации клуба – это попытка дискредитировать «Барселону», которая, к счастью, не удалась. Есть определенные интересы, исходящие из Мадрида. Когда дело почти закрывают, появляются новые, неубедительные доказательства, и процесс снова затягивается.

Они пытаются навязать мнение, что судьи помогали нам, хотя на самом деле все наоборот. У меня всегда было ощущение, что мы должны быть сильнее всех, потому что арбитры нам не помогают. Наоборот, создается впечатление, что они чаще помогают «Реалу». У них какой-то «барселонит», и это очевидно», – сказал Лапорта.