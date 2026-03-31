В Барселоне обвинили Реал в нечестном футболе

Лапорта — о судействе

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта резко высказался по поводу судейства в Испании и упомянул «дело Негрейры». По его мнению, расследование против «Барселоны» является частью дискредитационной кампании.

«Нет, это не пятно на репутации клуба – это попытка дискредитировать «Барселону», которая, к счастью, не удалась. Есть определенные интересы, исходящие из Мадрида. Когда дело почти закрывают, появляются новые, неубедительные доказательства, и процесс снова затягивается.

Они пытаются навязать мнение, что судьи помогали нам, хотя на самом деле все наоборот. У меня всегда было ощущение, что мы должны быть сильнее всех, потому что арбитры нам не помогают. Наоборот, создается впечатление, что они чаще помогают «Реалу». У них какой-то «барселонит», и это очевидно», – сказал Лапорта.

По теме:
Реал решил вернуть перспективного вингера, который оценивается в €20 млн
Придет бесплатно. Барселона нацелилась на топового футболиста
Почеттино отреагировал на слухи о переговорах с Реалом и Тоттенхэмом
Дмитрий Олийченко Источник: El Pais
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Бокс | 30 марта 2026, 07:42 1
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»

Боксер – о своих дальнейших планах

Матч, который не нужен никому…
Футбол | 30 марта 2026, 12:03 55
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…

Алексей Сливченко – о поединке сборной Украины против албанцев

Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Футбол | 30.03.2026, 16:15
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
ФОТО. Сексуальная итальянская журналистка показала своего бойфренда
Футбол | 31.03.2026, 00:01
ФОТО. Сексуальная итальянская журналистка показала своего бойфренда
ФОТО. Сексуальная итальянская журналистка показала своего бойфренда
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
Футбол | 30.03.2026, 21:19
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
щось мені нагадує війну кротеску, мудеску, рінаха пеісова проти Динамо...
Стрелочники барсуки просто завидуют Реалу
Популярные новости
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
29.03.2026, 19:18 1
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
29.03.2026, 19:20 4
Футбол
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 14
Футбол
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
29.03.2026, 00:40 45
Бокс
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
30.03.2026, 09:15 35
Футбол
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
29.03.2026, 13:25 27
Теннис
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
29.03.2026, 06:02
Футбол
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
29.03.2026, 00:23 5
Футбол
