Испания | 07 апреля 2026
Месси выбрал себе новую команду после Интер Майами
Аргентинец планирует вернуться в «Барселону»
Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси настроен вернуться в Европу.
Как отмечает источник, Месси намерен вернуться в «Барселону» после завершения контракта с «Интер Майами» в 2028 году.
В текущем сезоне американской MLS Лионель Месси сыграл пять матчей, в которых забил пять голов.
Ранее сообщалось, что в 2014 году «Челси» был очень близок к подписанию Лионеля Месси во времена Жозе Моуринью на посту тренера. Английский клуб был готов заплатить за аргентинца €250 млн и активно убеждал его перейти в Премьер-лигу.
