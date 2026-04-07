Месси выбрал себе новую команду после Интер Майами

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси настроен вернуться в Европу.

Как отмечает источник, Месси намерен вернуться в «Барселону» после завершения контракта с «Интер Майами» в 2028 году.

В текущем сезоне американской MLS Лионель Месси сыграл пять матчей, в которых забил пять голов.

Ранее сообщалось, что в 2014 году «Челси» был очень близок к подписанию Лионеля Месси во времена Жозе Моуринью на посту тренера. Английский клуб был готов заплатить за аргентинца €250 млн и активно убеждал его перейти в Премьер-лигу.