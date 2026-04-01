В семье Месси резко раскритиковали Барселону и похвалили Реал

Брат Лионеля Месси Матиас резко высказался в адрес «Барселоны» и её президента Жоана Лапорты.

«До Месси о «Барселоне» почти никто не знал – в мире говорили только о «Реале». Именно Лео сделал этот клуб известным.

Мы не вернемся в «Барселону». А если и вернемся – наведем там порядок. В частности, уберем Лапорту, который не оценил все, что Месси сделал для клуба.

Люди Месси не поддержали его, хотя должны были выйти и отстоять его. Каталонцы — предатели», — сказал Матиас.

Ранее Жоан Лапорта, который в данный момент занимается подготовкой к предстоящим выборам на пост президента каталонского гранда, подверг критике работу испанских арбитров.