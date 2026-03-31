  4. Арбелоа принял решение по Лунину после невызвова в сборную Украины
31 марта 2026, 21:02 |
Арбелоа принял решение по Лунину после невызвова в сборную Украины

На украинского вратаря была увеличена нагрузка

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа увеличил нагрузку для игроков «Реала», которые не отправились на матчи национальных сборных. Среди них – Андрей Лунин, Трент Александер-Арнольд, Даниэль Карвахаль, Альваро Каррерас, Фран Гарсия, Рауль Асенсио и Эдер Милитао.

Тренер не дал команде длительных выходных: игроки получили лишь несколько дней отдыха, остальное время посвящено интенсивным тренировкам. Цель – максимально подготовить команду к ближайшим матчам «Реала» и сохранить физическую форму футболистов, которые не принимали участия в международных поединках.

Следующий матч «Реал» проведет четвертого апреля — в рамках чемпионата Испании соперником мадридцев станет «Мальорка».

Альваро Арбелоа Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
