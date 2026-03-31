Арбелоа принял решение по Лунину после невызвова в сборную Украины

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа увеличил нагрузку для игроков «Реала», которые не отправились на матчи национальных сборных. Среди них – Андрей Лунин, Трент Александер-Арнольд, Даниэль Карвахаль, Альваро Каррерас, Фран Гарсия, Рауль Асенсио и Эдер Милитао.

Тренер не дал команде длительных выходных: игроки получили лишь несколько дней отдыха, остальное время посвящено интенсивным тренировкам. Цель – максимально подготовить команду к ближайшим матчам «Реала» и сохранить физическую форму футболистов, которые не принимали участия в международных поединках.

Следующий матч «Реал» проведет четвертого апреля — в рамках чемпионата Испании соперником мадридцев станет «Мальорка».