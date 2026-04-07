Известна позиция тренера Челси по поводу допингового скандала с Мудриком
Росеньор продолжает ждать прояснения ситуации
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик по-прежнему не играет из-за допингового скандала, произошедшего в конце 2026 года.
Украинский вингер пока поддерживает форму на индивидуальных тренировках. Тем временем тренер Лиам Росеньор продолжает ждать прояснения ситуации и пока не принял никакого решения относительно будущего игрока.
Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
