07 апреля 2026, 06:32
Известна позиция тренера Челси по поводу допингового скандала с Мудриком

Росеньор продолжает ждать прояснения ситуации

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик по-прежнему не играет из-за допингового скандала, произошедшего в конце 2026 года.

Украинский вингер пока поддерживает форму на индивидуальных тренировках. Тем временем тренер Лиам Росеньор продолжает ждать прояснения ситуации и пока не принял никакого решения относительно будущего игрока.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.

Топ-25. Мудрик стал главным трансферным провалом за всю историю АПЛ
Шеффилд Уэнсдей повторил антирекорд в Англии – 36 матчей без побед
Ливерпуль приближается к клубному антирекорду XXI века
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
Бокс | 07 апреля 2026, 02:32 2
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик

Американец готов к бою против Итаумы

САБО: «Мне приказали возглавить команду, он сейчас скрывается в росси»
Футбол | 07 апреля 2026, 07:32 0
САБО: «Мне приказали возглавить команду, он сейчас скрывается в росси»
САБО: «Мне приказали возглавить команду, он сейчас скрывается в росси»

Йожеф Йожефович вспомнил, как возглавил сборную Украины

Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Футбол | 06.04.2026, 10:07
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Футбол | 06.04.2026, 07:51
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Футбол | 06.04.2026, 21:12
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько заработала Стародубцева за финал в Чарльстоне
Стало известно, сколько заработала Стародубцева за финал в Чарльстоне
05.04.2026, 22:21 3
Теннис
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
06.04.2026, 06:58 5
Футбол
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
06.04.2026, 23:55 8
Футбол
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 15
Футбол
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
06.04.2026, 05:32 4
Футбол
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
05.04.2026, 09:22
Бокс
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
05.04.2026, 11:52 6
Футбол
