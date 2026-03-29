Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Ули ХЕНЕСС: «Если Исак стоит 150 млн евро, то Кейн – 250»
Германия
Ули ХЕНЕСС: «Если Исак стоит 150 млн евро, то Кейн – 250»

Один из руководителей «Баварии» в восторге от игры Кейна в мюнхенской команде

Getty Images/Global Images Ukraine. Ули Хенесс

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс считает очень удачным трансфер форварда Гарри Кейна, который в 2023 году сменил «Тоттенхэм» на клуб из Мюнхена.

– Была доля риска (в трате около 100 млн евро за англичанина – прим. Sport.ua). Но он невероятно здорово играет все эти годы. Если оценивать Кейна по соотношению «цена-качество», я бы назвал его стоимость порядка 150 млн евро. Но вы видите, что Александер Исак из «Ливерпуля» сегодня стоит 150 миллионов. Если так, то тогда Гарри оцениваю в 250 млн евро, – заявил Хенесс.

В 40 матчах сезона Кейн отличился 48 раз за «Баварию», а всего за чемпионов Германии 32-летний футболист забил 133 мяча в 136 поединках. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в 65 млн евро.

Ули Хенесс Бавария Тоттенхэм Гарри Кейн трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Александер Исак Ливерпуль
Руслан Полищук Источник: Kicker
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем