Ули ХЕНЕСС: «Если Исак стоит 150 млн евро, то Кейн – 250»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс считает очень удачным трансфер форварда Гарри Кейна, который в 2023 году сменил «Тоттенхэм» на клуб из Мюнхена.

– Была доля риска (в трате около 100 млн евро за англичанина – прим. Sport.ua). Но он невероятно здорово играет все эти годы. Если оценивать Кейна по соотношению «цена-качество», я бы назвал его стоимость порядка 150 млн евро. Но вы видите, что Александер Исак из «Ливерпуля» сегодня стоит 150 миллионов. Если так, то тогда Гарри оцениваю в 250 млн евро, – заявил Хенесс.

В 40 матчах сезона Кейн отличился 48 раз за «Баварию», а всего за чемпионов Германии 32-летний футболист забил 133 мяча в 136 поединках. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в 65 млн евро.