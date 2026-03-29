Эксперт: «Ребров потерял управление сборной Украины в раздевалке»

Известный украинский журналист Игорь Цыганик, эксклюзивно для Sport.ua, оценил выступления национальной сборной Украины под руководством Сергея Реброва.

– Почему сборная Украины проиграла Швеции в матче плей-офф отбора ЧМ-2026?

– Проигрыш Швеции – это результат подготовки футболистов исключительно в национальной команде и их настроение на игру, в чем собственно, и заключается работа главного тренера. Проиграть можно по-разному, но такое безвольное поражение я уже давно не помню. За последние годы у сборной была большая ротация, и исполнители, которые должны были выполнять задачи, оказались к этому не готовы ни тактически, ни физически, ни морально.

– Дал ли Сергей Ребров хоть какой-нибудь толчок национальной команде?

– Сергей Станиславович дал толчок сборной в начале своего пути. Как казалось, команда испытала необходимое настроение. Можно вспомнить хотя бы товарищеский матч с Германией (3:3). И тогда это выглядело перспективно. Однако впоследствии главный тренер, по моему мнению, потерял управление коллективом в раздевалке и управление их ментальным настроением.

Плюс была большая зависимость от испанского вектора развития, не давшего нужного эффекта. Был контроль мяча, но было мало остроты. Многие игроки, приезжая в национальную команду, не понимали, за счет чего они должны забивать голы в позиционных атаках. 90% результативных ударов в ключевых матчах забивалось после контратак, что мы умеем делать, но Ребров пытался строить совсем другой футбол.

– Есть ли позитив в работе этого специалиста во главе сине-желтых?

– В любой работе всегда можно найти позитив. Сергей Ребров в поздний период своей работы решил проводить правильную политику, политику смены поколений. Правда, это не совсем получилось, поскольку это напрашивалось еще после Евро-2024, на котором сине-желтые выступили неудачно.

В первых поединках Лиги наций главный тренер полагался на опытных футболистов, тех, кто должен был делать результат. Хотя, на мой взгляд, это была ошибка. Проблема в том, что Сергей Ребров пытался помочь своему партнеру Унаи Мельгосе, главному тренеру молодежной сборной, чтобы дала результат.

В какой-то мере этот эксперимент вышел, однако те исполнители, которые в тот момент переросли молодежную сборную, не успели адаптироваться в главной команде страны к старту отборочного турнира ЧМ-2026. К тому же я буду настаивать на том, что в выборе кандидатов в национальную команду была субъективность. Однако как специалист, как тренер, знающий свое видение игры, считаю, что на каком-то уровне Ребров дал позитив, – сказал Игорь.