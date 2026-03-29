Известный клуб обратился в Луческу после неожиданной госпитализации тренера
«Галатасарай» опубликовал слова поддержки для бывшего наставника
Турецкий футбольный гранд – «Галатасарай» – опубликовал официальное письмо с обращением к главному тренеру сборной Румынии Мирче Луческу, которого госпитализировали во время теоретического занятия.
Опытного специалиста срочно доставили в больницу, где состояние Луческу нормализовалось. Коуча ожидает дальнейшее детальное обследование для выявления проблем.
Клуб из Турции оперативно отреагировал на ситуацию и пожелал бывшему тренеру скорейшего выздоровления.
«Желаем скорейшего выздоровления главному тренеру национальной сборной Румынии и нашему бывшему тренеру Мирче Луческу, который почувствовал себя плохо во время сборов национальной команды и был госпитализирован, и надеемся, что он в ближайшее время восстановит свое здоровье», – говорится в письме.
Мирча тренировал «Галатасарай» в течение двух лет: с 2000-го по 2002 год. Под руководством Луческу турецкий гранд отыграл 106 матчей и выиграл Суперкубок УЕФА.
Milli takım kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Romanya Milli Takım Teknik Direktörü ve eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/xDGrdIVTVR— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 29, 2026
