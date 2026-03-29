Известный клуб обратился в Луческу после неожиданной госпитализации тренера

Турецкий футбольный гранд – «Галатасарай» – опубликовал официальное письмо с обращением к главному тренеру сборной Румынии Мирче Луческу, которого госпитализировали во время теоретического занятия.

Опытного специалиста срочно доставили в больницу, где состояние Луческу нормализовалось. Коуча ожидает дальнейшее детальное обследование для выявления проблем.

Клуб из Турции оперативно отреагировал на ситуацию и пожелал бывшему тренеру скорейшего выздоровления.

«Желаем скорейшего выздоровления главному тренеру национальной сборной Румынии и нашему бывшему тренеру Мирче Луческу, который почувствовал себя плохо во время сборов национальной команды и был госпитализирован, и надеемся, что он в ближайшее время восстановит свое здоровье», – говорится в письме.

Мирча тренировал «Галатасарай» в течение двух лет: с 2000-го по 2002 год. Под руководством Луческу турецкий гранд отыграл 106 матчей и выиграл Суперкубок УЕФА.