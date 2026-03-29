Ангелина Калинина – Андреа Ласаро Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 127) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Дубровнике, Хорватия.

В финале украинка сыграет против представительницы Испании Андреа Ласаро Гарсии (WTA 170). Поединок начнется ориентировочно в 16:00 по Киеву.

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу испанки.

Победительница поединка выиграет трофей соревнований и заберет чек на $15 500.

